عزيز الشافعي يكشف لمصراوي كواليس تقديم "متعلق بيكي" في ختام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بمشاركة النجمات يسرا وهند صبري وشيرين رضا، قدم المطرب أحمد الروبي أغنية "متعلق بيكي"، في ختام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع علي فتح الله.

الملحن عزيز الشافعي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "تقديم الأغنية في ختام المهرجان، منحها المزيد من البهجة، وخاصة مع مشاركة نجمات في حجم يسرا وهند صبري وشيرين رضا مع المطرب، والحمد لله وجدت صدى جيد للغاية".

وأضاف: "العمل على الأغنية بدأ من فترة طويلة، ولم يكن من المخطط تقديمها خصيصا بالمهرجان، وجاءت الفكرة للقائمين على الإنتاج في شركة طيارة، وتم تصويرها قبل حفل الختام بأيام قليلة".

كليب أغنية "متعلق بيكي" شهد مشاركة النجمات يسرا، هند صبري، نور، شيرين رضا، صبا مبارك، هدى المفتي، تارا عماد، مايان السيد، سارة عبد الرحمن، والإعلامية ريا أبي راشد.

وأسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة الماضي، بمشاركة كبيرة من نجوم ونجمات الفن وصناعه.