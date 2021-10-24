"ابن فرعون".. هكذا وصف فاريل ويليامز نفسه بعد زيارته لمدينة الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حرص الفنان والمنتج العالمي فاريل ويليامز على نشر صور تجمعه وأسرته، خلال الجولة التي قام بها في مدينة الأقصر، والتي زار خلالها عدد من المعابد والمتاحف بالمدينة.

فاريل صاحب الأغنية الشهيرة "HAPPY" والحائزة على جائزة جرامي 13 مرة ، نشر عبر صفحته في موقع "إنستجرام" صورة له داخل معبد الأقصر، بصحبة زوجته هيلين، وابنهما روكيت البالغ من العمر 12 عامًا.

وفي صورة له بالقرب من المعبد نشر "ويليامز" عبر صفحته صورة تحت عنوان: "ابن الفرعون".

ونشر المغني الفرنسي جي أر عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، مجموعة صور له مع المغني الأمريكي فاريل ويليامز، أثناء جولاتهم السياحية في شوارع مدينة الأقصر.