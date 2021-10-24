أبرز حقائق “كلاسيكو الأرض”.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 01:25 مساءً - منذ ساعتين

ينتظر عشاقكرة القدم حول العالم، مساء اليوم الأحد، مباراة نارية مرتقبة بين العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني “الليغا”.

ويحل “الميرينجي”، ضيفًا على غريمه التقليدي “الكتالوني”، في قلب ملعب “كامب نو”، في قمة مواجهات “الليغا”، حيث تتجه الأنظار لـ “الكلاسيكو” باعتباره من المباريات الأكثر إثارة في العالم، وكيف سيكون شكله خاصة بعد رحيل النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وعاش الكلاسيكو 182 فصلا في “مسلسل” الكلاسيكو في الليجا، كان لنصيب الفريق الملكي منها 75 انتصارًا مقابل 72 فوزًا كتالونيا، بينما انتهت 35 مباراة بالتعادل.

ورغم أفضلية الريال في مواجهات الكلاسيكو بشكل عام، إلا أن البارسا يتفوق بشكل واضح أمام جماهيره، بعد أن خرج بالنقاط الثلاث في 50 مباراة من إجمالي 91 (أي بنسبة انتصار بلغت 54%)، بينما عاد الميرينجي لمدريد بالانتصار في 41 مناسبة، فيما عرفت 20 مباراة نتيجة التعادل.

ولم ينجح برشلونة في آخر 3 مواجهات كلاسيكو في الخروج منتصرا فحسب، بل إن الريال لم يعرف طعم الخسارة في (الكامب نو) في هذه المواجهات، سواء في الليجا أو في الكأس بانتصار وتعادلين، ورغم هذا لم يتمكن الريال من حسم 4 مباريات كلاسيكو متتالية منذ 1965.

وسيكون هذا هو “الكلاسيكو” الأول بدون النجم والقائد التاريخي لبرشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، خاصة أنه الهداف التاريخي لمباريات الغريمين بـ26 هدفا، 18 منها في الليجا، كما أن الريال هو الفريق الأكثر الذي واجهه ميسي عبر مسيرته (45 مباراة)، حيث حقق الفوز في 19 مباراة مقابل 11 تعادلا، و15 هزيمة، بينما فشل في زيارة الشباك في 7 مواجهات.

ويعد الفوز بلقب كأس الملك في 2014 هو ذكرى “الكلاسيكو” الأفضل لمدرب الريال الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي حقق الانتصار في مباراة واحدة في الليجا على البلوجرانا، مقابل 3 خسائر.

أما ملعب (الكامب نو) فدائما ما كان يحمل ذكريات سيئة للمدرب الإيطالي المخضرم، حيث خرج منه بخسارتين مع الريال، وأخرى عندما كان مدربا لميلان الإيطالي في دوري الأبطال.

سيكتب كلاسيكو (الكامب نو) الظهور الأول للهولندي ممفيس ديباي المنضم هذا الموسم للبارسا، وكذلك للنجم البلجيكي إيدين هازارد، رغم أنه يقضي موسمه الثالث بالقميص الملكي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة من 8 مباريات وله مباراتان مؤجلتان، بفارق 3 نقاط خلف ريال سوسيداد الذي لعب 9 مباريات وسيلعب اليوم مع أتلتيكو مدريد، بينما يأتي برشلونة في المركز الثامن برصيد 15 نقطة من 8 مباريات أيضا، جمعها من 4 انتصارات و3 تعادلات وخسارة واحدة.