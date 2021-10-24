مصطفى كامل يحتفل بعيد ميلاد زوجته «المحجبة» في ظهور نادر لها.. شاهدها الآن

كتب امير فتحي في الأحد 24 أكتوبر 2021 12:50 مساءً - احتفل الفنان “مصطفى كامل“، بعيد ميلاد زوجته هبة جمعة فرغلي من خلال نشر صورة، على حسابه الشخصي والرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي موقع «إنستجرام»، وظهرت وهي ترتدي جاكيت جينز وحجاب أبيض.

حيث كتب قائلا، النهاردة عيد ميلاد زوجتي، وصاحبتي وحبيبتي، ربنا يحفظك لينا ولولادنا، ويدوم وجودك في حياتنا يا حبيبتي، وظهرت زوجة مصطفى كامل في الصورة وهي ترتدي الحجاب التقليدي، بإطلالة كاجوال.

يُذكر أن هبة جمعة فرغلي، زوجة الفنان مصطفى كامل، قد تعرضت للكثير من الانتقادات، بعدما قررت أن ترتدي الحجاب في عيد ميلاد ابنتها فرح، وذلك بعدما ظهرت بإطلالة غير موفقة مع الحجاب، حيث ارتدت ملابس سواريه شفافة، مع الطرحة.

فيما احتفل الفنان مصطفى كامل، بدء الشهر الحالي بحفل خطوبة ابنته فرح، وفرح عدة صور من الخطوبة.

وكتبت تعليق على الصور وقال: ” ألف مبروك حبيبة قلبي وحياتي، خطوبة فرح على القبطان بحري يوسف عبد الحكيم”؛ يذكر إن زواج الفنان مصطفى كامل، من زوجته هبة جمعة فرغلي، وأثمر منه على الأولاد، فرح وفتحي.

وقد تألقت العروس، ابنة الفنان المصري بفستان “أوف وايت” قصير ومكشوف الكتفين، وتركت شعرها منسدلا على ظهرها في تسريحة بسيطة، وتزينت بمكياج كثيف…إضغط هنا وشاهد جمال إبنته بالصور!

وبالرغم من عدم نشاطه الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الفنان مصطفى كامل، دائما ما بنشر عدة صور نادرة، على فترات متباعدة لزوجته هبة جمعة فرغلي، وتكون خلال المناسبات المختلفة.

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