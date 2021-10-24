بصورة من الطفولة.. هند البلوشي تتذكر والدها الراحل بهذه الكلمات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: حرصت الفنانة الكويتية، هند البلوشي، على تذكر والدها جاسم محمد مهدي البلوشي، الذي رحل عن عالمنا منذ 14 عاماً. ونشرت البلوشي، عبر حسابها على “سناب شات”، مجموعة من الصور لها خلال فترة طفولتها رفقة والدها، وقالت خلالها: “أبي.. إن قضيت عمري كله أدعو لك فلن أوفيك حقك”. وحرصت الفنانة الكويتية على الدعاء لوالدها في منشور آخر، حيث قالت: “أحبابنا في تلك المقابر لكم منا دعاء، اللهم آنس وحشتهم وأكرم نزلهم وارزقهم الجنة”.

كما عبرت البلوشي عن اشتياقها لوالدها، حيث قالت: “يا رب وحدك تعلم أن الشوق للميت مؤلم.. فيا رب ارحمهم برحمتك رحمة واسعة، واجمعنا بهم في جنات النعيم.. اللهم آمين يا رب العالمين”.

من ناحية أخرى، كشفت البلوشي عن طرح مجموعتيها القصصيتين في معرض البصرة الدولي بالعراق، بعنوان “همساتي”، و”الهروب من الظل”.

ودونت البلوشي منشوراً، عبر حسابها على “إنستغرام”، قالت فيه: “لقرائي وجمهوري الغالي في العراق توفرت إصداراتي في معرض البصرة الدولي، جناح المكتبة العلمية A8.. همساتي والمجموعة القصصية الهروب من الظل.. مع خالص حبي وتقديري وتمنياتي لكم بقراءة ممتعة”.

وسبق ونشرت البلوشي مقطع فيديو، عبر حسابها على “سناب شات”، وهي داخل سيارتها دون أن تستخدم أي فلتر للظهور بشكل مميز، كما كشفت عن لون شعرها الحقيقي.

ودونت الفنانة الكويتية تعليقاً على الفيديو، قالت فيه: “لون شعري الحقيقي بدون فلتر”؛ وبدا واضحاً أن هند البلوشي تمتلك شعراً يميل لونه إلى الأحمر القاتم بعض الشيء، ما يمنحها مظهراً أنيقاً ومميزاً.