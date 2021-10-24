شكرا لقرائتكم خبر عن عرض منزل فريدى كروجر فى A Nightmare on Elm Street للبيع بأكثر من 3 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما لم يعد فريدى كروجر، يعيش هنا، وهو الشخصية الخيالية المخيفة فى فيلم الرعب الكلاسيكى "A Nightmare on Elm Street"، لكن منزله الذى اشتهر خلال أحداث الفيلم الذى عرض لأول مرة عام 1984، أصبح معروضًا الآن للبيع مقابل 3.25 مليون دولار، وفقًا لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

ووفقًا للصحيفة، فإن المنزل صمم على شكل مستعمرة هولندية، حيث يتكون من ثلاث غرف نوم و3 حمامات، ومع ذلك يشتهر المنزل بالمرعب، بسبب ارتباطه فى أذهان الناس بفيلم الرعب الشهير.



التقرير وفقا لنيويورك بوست.

هذه هى المرة الأولى التي يُعرض فيها المنزل للبيع منذ عام 2013، عندما اشترته المخرجة لورين سكافاريا، التي أدارت فيلم جينيفر لوبيز"Hustlers" ، مقابل 2.1 مليون دولار.



المنزل من الداخل

بني المنزل في عام 1919، ولا يزال الشكل الخارجي يشبه شكل المنزل في الفيلم بما فى ذلك الألواح الخشبية الخضراء مع قاعدة بيضاء، بينما جرى طلاء الباب الأحمر الساطع لأفلام فريدى، باللون الأسود.



المنزل من الخارج



مسبح المنزل

ومن جهته، قال الوكيل العقارى ليركا بوسناك، الذى يشارك في بيع المنزل، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: "في الداخل، إنها مساحة جميلة على الطراز التقليدي مع لمسة عصرية".



أحد مشاهد العمل الفنى داخل المنزل



غرف المنزل من الداخل



شكل المنزل من الداخل



واجهة المنزل

يتميز المنزل بأرضيات من خشب الجوز ومداخل مقنطرة ومطبخ عصري قديم وحمامات داخلية في كل غرفة نوم، تشمل الميزات الخارجية مسبحًا وأشجار.

نظرًا لأن حي سبولدينج سكوير يفتقر إلى أشجار النخيل ومجموعة متنوعة من النباتات الأخرى، فإنه يمنح الشوارع مظهرًا كلاسيكيًا، مما يسمح لصانعي الأفلام باستخدام الحي لتصوير أماكن خارج جنوب كاليفورنيا.