فارس كرم بفيديو مع عاصي الحلاني.. والمحبة ثالثهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اجتمع النجمان عاصي الحلاني وفارس كرم في سهرة فنية إلى جانب مجموعة من أصدقائهما وظهرا في فيديو نشره فارس على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”.

وتحدّث فارس بعفويته المعهودة في الفيديو، قائلًا: “سهرة مع اطيب قلب ابو الوليد الحلاني ويخليلك ماريتا والوليد ودانا”، ورد الحلاني عليه قائلاً :”فارس رب الكرم والمحبة من القلب”.

وعلّق عاصي من جانبه على الفيديو قائلًا: “فارس الغالي ليلة من العمر معك ومع الناس الطيبة الله يديم عليك الصحه والنجاح”.

فيديو فارس كرم وعاصي الحلاني لاقى تفاعلاً ملحوظاً من الجمهور، خاصةً أن المحبة ظهرت واضحة بينهما.