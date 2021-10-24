أمل عرفة تودع “حارة القبة”: “حكاية لن تنتهي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة السورية، أمل عرفة، عن انتهائها من تصوير مشاهدها في الجزء الثالث من مسلسل “حارة القبة”، مؤكدة أنه تقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023.

وشوقت أمل المتابعين إلى شخصية “إخلاص”، التي تقدمها ضمن أحداث “حارة القبة”، كاشفة عن عدة صور لشخصيتها من كواليس التصوير، عبر حسابها في “إنستغرام”، فكتبت: “إخلاص وحكايتها اللي بتوجع وبتشوق.. إخلاص حكاية لن تنتهي.. إخلاص.. شو حبيتك”.

وحول التعاون مع مخرجة المسلسل رشا شربتجي، قالت أمل: “شو حلو وخاص وعالي الشغل مع رشا شربتجي، الرائعة الفنانة وكل طاقم العمل من الإنتاج ممثلاً بالسيد هاني العشي صاحب شركة (عاج) والكاتب أسامة كوكش، ومع نجوم زملاء وفنيين شكراً لكم جميعاً”.

واختتمت أمل، حديثها عن مسلسل “حارة القبة” الذي يضم نخبة كبيرة من النجوم، قائلة: “حارة القبة ج 3.. رمضان 2023”.

وتشارك أمل عرفة في بطولة “حارة القبة 3″، إلى جانب مجموعة من نجوم الدراما السورية وأبطال الجزأين السابقين، ومنهم: عباس النوري، فادي صبيح، خالد القيش، ونادين تحسين بيك، ومن إخراج رشا شربتجي عن نص للكاتب أسامة عوكش، ومن إنتاج شركة عاج، وينتمي المسلسل إلى أعمال البيئة الشامية، ويسلط الضوء على معاناة أهل الشام الفقر والجوع والتشرد.

وبعيداً عن مسلسل “حارة القبة 3″، شوقت أمل عرفة الجمهور في ذات المنشور إلى مسلسلها في رمضان 2022، حيث كشفت عن استعدادها لخوض سباق الدراما الرمضاني المقبل بمسلسل “عازفة الكمان”، وحمست المتابعين لشخصيتها في المسلسل “ديالا”.

كما وعدت أمل جمهورها بالكشف، لاحقاً، عن المزيد من التفاصيل بشأن المسلسل، فقالت: “والآن إلى رحلة غموض وتشويق واكتشاف مع ديالا في مسلسل عازفة الكمان لرمضان 2022.. والتفاصيل قريباً جداً”.

ويعيد هذان العملان أمل عرفة إلى الدراما بعد غيابها عن الموسم الرمضاني الماضي، ورفضها العديد من العروض.