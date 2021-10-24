حمادة هلال يتخلى عن لحيته.. لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتمد المطرب والممثل المصري، حمادة هلال، “لوك” جديداً ومختلفاً عن الذي اعتمده خلال الفترة الماضية، حيث تخلى في ذلك الجديد عن لحيته الخفيفة، والتي كانت جزءاً من شكله خلال الفترة الأخيرة.

وظهر هلال، عبر حسابه في “إنستغرام”، بإطلالته الجديدة، وكان يضع يده أسفل ذقنه ليُظهر أنه تخلى عن لحيته على عكس رغبته، وذلك لأن مخرج العمل الذي يشارك فيه حالياً يرى أنه من دون لحية أفضل.

وأرفق هلال مع الصورة تعليقاً، يوضح فيه حبه لشكله بلحيته أكثر منه دونها، قائلاً: “والله الدقن نعمة بس أعمل إيه التصوير.. المخرج شايف كدا أحسن”.

وحازت الصورة إعجاب جمهور حمادة هلال، مؤكدين أنه وسيم في كل حالاته، على الرغم من أن شكله دون لحية جعله في سن العشرين، وقال أحد المتابعين: “الله صغرت 20 سنة”، وقال آخر: “بقي عندك عشرين سنة”.

بينما ذهب فريق آخر إلي العمل الذي يعد له، مشيرين إلى أنهم متحمسون للجزء الثاني من مسلسل “المداح”، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وقال بعضهم: “أخيراً المداح الجزء الثاني”، و”يعني في جزء تاني من المداح ولا لأ”، و”أخيراً الجزء الثاني”.

وقبل أيام، شارك المطرب والممثل المصري حمادة هلال جمهوره مقطع فيديو تشويقياً، لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم “اسمع يا روح الروح”، ظهر فيه إلى جانب الموزع الموسيقي المعروف باسم “ساسو”، والذي قام بتوزيع الأغنية التي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

ونشر حمادة الفيديو عبر حسابه في “إنستغرام”، وهو يوضِّح قيامه بعمل أكثر من توزيع موسيقي لأغنية “اسمع يا روح الروح”، واستقر مؤخراً على التوزيع الذي نال إعجابه.

كما كشف عن جزء من الأغنية التي تتميز بطابعٍ موسيقي سريع وراقص، حظيت بآلاف الإعجابات من المتابعين، مؤكدين أنّ الجزء التشويقي للأغنية يُشير إلى أنّها ستكون أغنية ناجحة.