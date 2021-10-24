هيفاء وهبي تضجّ جمالاً.. وتأسر القلوب بإطلالة جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بـ”لوك” كاجوال، في أحدث صورها على انستغرام، واكتفت بالتعليق عليها بـ”ايموجيز” القلب الأبيض والقلب الأسود.

وتألقت هيفاء بإطلالة مبهرة أمام سيارتها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، مع اعتماد مكياج مناسب لأمسية ساحرة.

إطلالة هيفاء وهبي الجديدة سرعان ما تحوّلت إلى حديث مواقع التواصل الإجتماعي، واخترق اسمها الترند على فيسبوك وتويتر في كلّ من مصر ولبنان والسعودية وليبيا والجزائر.

على صعيد آخر، تصدّرت هيفاء وهبي قائمة نجمات الغناء اللاتي تلقى منشوراتهن أعلى تفاعل على موقع “إنستغرام” للصور والفيديوهات القصيرة، في الوطن العربي.

وجاءت هيفاء وهبي في المرتبة الأولى ضمن القائمة، وذلك استنادًا إلى تصنيف الحسابات التي تحصد أعلى تفاعل من خلال معدل المشاركة نسبةً للمتابعين.