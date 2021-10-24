شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد العزيز وياسر الطوبجى ينضمان لأبطال "فيلم تجاري" مع عمرو عبد الجليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم مؤخرًا الفنان عمرو عبد العزيز والفنان ياسر الطوبجي، لفريق عمل فيلم تجارى من بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، وبدأوا فى تصوير مشاهدهم فى الفيلم بفيلا بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الممثلين ومخرج ومنتج يصورون فيلمًا سينمائيًا وتجمعهم العديد من المواقف، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة شيرى عادل والفنان حمدى الميرغنى والعمل من إخراج محمود كامل، ويقدم فيها الفنان عمرو عبد الجليل دور منتج سينمائى يقوم بالعديد من الأفلام السينمائية التجارية ويتعرض للكثير من المواقف خلال الأحداث.