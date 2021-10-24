شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يكشف تفاصيل يوم وفاة شقيقه خلال تصوير "الدادة دودي" بذكراه الـ 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان صلاح عبد الله تفاصيل يوم وفاة شقيقه الأصغر أحمد، في الذكرى الثالثة عشرة لوفاته، حيث كتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "زي النهاردة من 13 سنة وأثناء التصوير فى الساحل للمشاهد المتبقية من فيلم الدادة دودي قبل رمضان بثلاثة أيام تقريبًا فوجئت بخبر وفاة شقيقى الأصغر".

وتابع: "نزلت دفنته وعملت العزاء فى نفس اليوم وعدت للتصوير مراعاة لظروف الأطفال اللى كانوا ولادي فى الفيلم وأسرهم وبالفعل أنهينا التصوير وعدت لأنفرد بأحزانى وأبكى أخى الصغير بحرقة وأقرأ له القرآن وأدعو له برحمة الخالق وغفرانه أرجوكم الفاتحة والدعاء لأخى أحمد عبد الله، وحشتنى يا ابنى"و على فكرة أخوك الصُغير سمير عبدالله جالك من 10 شهور ياترى اتقابلتوا".



صلاح عبد الله

من ناحية أخرى يشارك صلاح عبد الله بالوقت الحالي في مسلسل "القاتل الذى أحبه" بطولة النجم هانى رمزى، والعمل تأليف صلاح عربى وإخراج عمرو عابدين .

كما يجسد الفنان الكبير صلاح عبد الله، ضمن أحداث فيلم "مينى بار" شخصية "حجاج"، الذى يعمل مدير ملهى ليلى لأحد الأماكن السياحية المرخصة التى تجلب الزائرين العرب لديها لمشاهدة الفقرات الفنية وتقدم على هذا المسرح الغنائى الاستعراضى.

وتدور أحداث فيلم "مينى بار" فى إطار أكشن كوميدى، لكنه متضمن بعض العوالم الخفية التى يتعرضون لها الشباب الذين يسلكون طرق غير مشروعة فتغير حياتهم فى يوم وليلة فتنقلب عليهم رأسًا على عقب وذلك فى إطار اجتماعى تشويقى.