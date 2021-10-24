شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ نانسي عجرم مع زوجها فادي الهاشم بعد شائعات الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مع زوجها فادي الهاشم لأول مرة منذ شائعات انفصالهما التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي الأيام القليلة الماضية، ونشر حساب محبي نانسي عجرم الرسمي، صورة لهما خلال تجمع عائلي، لينفي الثنائي الشائعات والتي بدأت بمنشور الإعلامى اللبنانى "إيلى باسيل" الذي أثار الشكوك حول انفصالهما​، بعد نشره صورة الثنائى مع تعليق: "عاتب ولوم من غير فراق.. أكيد هنوصل لاتفاق.. لو مش عشانا فى حدّ بينا.. ممكن يضيع من الفراق".



نانسي عجرم وزوجها

وفى نفس السياق، نفى موقع لبنانى تلك الشائعة على لسان فادى الهاشم زوج نانسى عجرم الذى قال فى مقطع صوتى: "نانسى أكيد أمانة، وأنا مستغرب من وين طلعت هالخبرية، طالع هلق عالبيت حتى شوف شو القصة". كما انتشر موقع صوتى لفادى الهاشم يتحدث مع واحدة من معجبات نانسى قائلاً لها: "أنا بعتبركم أهل نانسى.. ولا صحة لهذه الشاعة على الإطلاق".

من جانبها تجاهلت نانسى عجرم تلك الأنباء وكان أول منشورتها ببعد تلك الأقاويل، نعى للفنان اللبنانى بيار جماجيان الذى وافته المنية الخميس، وكتبت نانسي، عبر حسابها على إنستجرام: "ضحكة من ضحكاتنا راحت.. الله معك بيارو وين ما بتكون.. رح نشتقلك".

واستمرارًا لمسلسل التجاهل ظهرت نانسى فى صور جديدة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة رقيقة حيث ارتدت فستانًا أبيض قصيرًا عليه حزام أسود، ونالت الصور إعجاب العشرات من متابعيها، متغزلين فى جمالها وإطلالتها.