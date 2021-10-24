شكرا لقرائتكم خبر عن ملك زاهر تتعرض لكسر في ذراعها نتيجة حادث.. وتوجه رسالة للشامتين بمرضها..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيبت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر بكسر في ذراعها، حيث نشرت والدتها هدى زاهر عبر ستوري حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة لها تظهر بالجبس في ذراعها، مصحوبة بتعليق: "اللهم لك ألف حمد وألف شكر على كل ما أصابنا لله الأمر من قبل ومن بعد، والحمد لله الحمد لله الحمد لله عدد الحركات والسكون، قدر الله وما شاء فعل".



ملك احمد زاهر



ملك زاهر

ومن جانبها كشفت ملك أحمد زاهر، تفاصيل تعرضها لإصابة في ذراعها، بفيديو عبر ستوري حسابها بموقع "انستجرام"، قالت به :"الحمد لله تعرضت لحادثة وحصلي مشكلة في ذراعي، ولكن الحمد لله أنا أهم حاجة عندي إنها عدت على خير ومحدش من أهلي حصله حاجة".

وأضافت: "أنا شوفت الكومنتات على خبر إصابتي، ولقيت إن في كمية شماتة في المرض غير طبيعية، ربنا يشفي يارب".

من ناحية أخري تشارك ملك أحمد زاهر والدها في بطولة فيلمه الجديد "فارس"، في أولى بطولاته المطلقة بالسينما، حيث تجسد فيه دور شقيقته بعدما اختارها مخرج العمل لهذا الدور بسبب التشابه في الشكل مع والدها.

وكان أحمد زاهر قد أكد لـ"الخليج 365" أنه لم يرشح ابنته ملك للمشاركة في الفيلم موضحاً، أن المخرج رؤوف عبد العزيز هو من اختارها لتجسيد دور شقيقته في الفيلم خاصة لوجود شبه كبير بينهما، مشيراً إلى أنه رغم صغر مساحة الدور الذى تقدمه إلا أنه متفائل بظهورها بشكل مميز متمنيا لها النجاح.

فيلم "فارس" تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز ، وبطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله ، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى أكشن تشويقى.