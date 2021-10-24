شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد محمد توفيق.. هل سرق يوسف شاهين بطولة "باب الحديد" منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ 24 من أكتوبر مع ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد توفيق الذى يعتبر واحدًا من أهم الفنانين ممن اشتهروا بتقديم كل الألوان التمثيلية بمسيرة فنية طويلة عاصر فيها أهم النجوم واعترف له الجميع بقدرتهم الكبيرة على أداء أصعب الأدوار، إلا أن هناك موقفًا ربما لا يعلمه كثيرون حول شخصية "قناوى" بفيلم "باب الحديد" الذى قدمه المخرج الراحل يوسف شاهين مع كوكبة من النجوم مثل فريد شوقى وهند رستم.



محمد توفيق

الموقف رواه الراحل محمد توفيق خلال حوار نادر له، أكد فيه أنه تعاقد بالفعل على أداء شخصية قناوى، وأخذ عربون مقابل أداء الشخصية، إلا أن تفاجأ بعدها حينما اكتشف ان الفيلم بدأ تصويره بالفعل، دون إخباره وحينما سأل اكتشف ان يوسف شاهين هو من لعب الشخصية بناء على رغبته الذى أعلنها للمنتجة، والتي وافقت بدورها.



هند رستم ويوسف شاهين

الرواية التي رواها توفيق لم تعجب بدورها الراحل يوسف شاهين برغم تأكيد محمد توفيق عليها وقوله بأنه كان يصف شاهين بالحرامى، على سبيل الدعابة كلما تقابلا إلا أن شاهين أكد رداً على السؤال من قبل الإعلامي مفيد فوزى أن توفيق ربما نسى ورفض الحديث عن الأمر.