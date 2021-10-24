شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تحيى ثانى حفلات مهرجان الموسيقى العربية .. 2 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الديفا سميرة سعيد حفلا غنائيا على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية يوم 2 نوفمبر المقبل، ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، ومن المقرر أن تقدم سميرة باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة.

وأهدت الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية الذي يقام أول شهر نوفمبر المقبل إلى روح كل من الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر نظرًا لمشوارهما الفنى الكبير.

وتقدم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم لمسة وفاء للموسيقار جمال سلامة خلال المهرجان، ويتم تكريم عدد من الشخصيات الفنية منهم السيناريست مدحت العدل والموسيقار هشام نزيه ومحمد ضياء ومحمد الامين وخالد الأمير وآخرون.

وقالت مؤخرًا سميرة سعيد، خلال برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى والذى تقدمه الإعلامية شافكى المنيرى، إن الموسيقار بليغ حمدى بمثابة أغلى الناس لديها ومن أكثر الناس الذين أثروا عليها من خلال لمساته الفنية وطريقة أدائه الجيدة.

وأضافت أنها تسير حتى الآن على نصائحه في الأداء وإدارة الصوت، متباعة: بليغ حمدى من أول الناس الذين اكتشفونى وقال لى أنتِ في يوم من الأيام هتكونى حاجة كبيرة، وهو من الناس التي تنبأت بأن سيكون لى مستقبل كبير.

وتابعت الفنانة سميرة سعيد: عمرى كان 12 عامًا في أول لقاء مع بليغ حمدى، لافتة إلى أن عبقرية بليغ حمدى تتمثل في عدم تقديمه أغنية تشبه الأخرى طوال تاريخه الفني، كما أن ألحان بليغ حمدى مستمرة حتى الآن وتتكرر في أغانى جديدة، كما يعد رائدا في تجديد الغناء، مستطردة: أخطط لإعادة إحياء الأغانى التي لحنها بليغ حمدى.

وأشارت سميرة سعيد إلى أن اسمها الحقيقى سميرة عبد الرزاق بن سعيد واسم دلعها "سوسو"، وأعلى وزن وصلت إليه كان 55 كيلو ومقاس قدميها 37 وأعلى كعب قامت بارتدائه 25 سم"