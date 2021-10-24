أروى جودة تنشر صورا من إطلالتها الفرعونية بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شاركت الفنانة أروى جودة، جمهورها ومتابعيها، صورا لها على السجادة الحمراء، من أحد فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

وظهرت أروى، في الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بفستان طويل بمزيج من اللونين البيج والأسود، بقصة الكت البافي، مزيناً بالتطريز، مع إكسسورات مكونة من أسورة فرعونية عريضة وحلق كبير، واعتمدت مكياجاً ترابياً وركزت على رسمة العيون.

وأُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم ونجمات الفن وصناعه.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي حملت اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وأقيمت في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.