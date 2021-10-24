رضوى الشربيني بإطلالة مثيرة للجدل من الجيم!

كتب امير فتحي في الأحد 24 أكتوبر 2021 06:50 صباحاً - شاركت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، مقطع فيديو على حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه خلال ممارستها تمارين رياضية في الجيم.

وظهرت الشربيني بمقطع الفيديو بملابس رياضية كاجوال باللون الأسود، مع مكياج كامل، ما دفع المتابعين لتوجيه الانتقادات لها.

وجاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “يعطيكي العافية بس تتمرنيش وانتي حاطة ميك اب يا ماما

بشرتك تتدمر” و “انا تاني مفهمتش كيفاش تتمرن بالميكاب والرموش” و “انا بموت فيكي بس ازاي تمرين و مكياج

”.

و يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج “هي وبس”، في أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع عبر قناة (CBC سفرة).