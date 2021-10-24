تعرف على حقيقة وفاة الفنانة المصرية سوسن بدر بكورونا

محمد الفلاح - الأحد 24 أكتوبر 2021

ردت نقابة الممثلين في مصر على شائعة وفاة الفنانة سوسن بدر التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية حيث أكد عضو النقابة منير مكرم أن سوس بدر بخير وبصحة جيدة.



وتصدر اسم الفنانة المصرية سوسن بدر محركات البحث بعد انتشار شائعات عن وفاتها متأثرة بفيروس كورونا، إلا أن نقابة المهن المصرية نفت هذه الشائعات.

ونقلت صحف مصرية عن مصادر بالنقابة تكذيبها هذه الأنباء، كما أشارت إلى أن الفنانة سوسن بدر "بصحة جيدة".

يذكر أن سوسن بدر كانت قد شاركت مؤخرا في مسلسل "زي القمر" إلى جانب الفنان إيهاب فهمي وعدد من الفنانين، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد شفيق.