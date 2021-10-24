شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمسرح يعرض فيلم "فارس الكلمة" عن صلاح عبد الصبور.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار إحتفال وزارة الثقافة المصرية بمرور أربعين عامًا علي رحيل الشاعر ورائد المسرح الشعرى صلاح عبد الصبور ، يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية بقياده الفنان ياسر صادق، احتفالاً به وذلك اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر بالمجلس الأعلي للثقافة، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وتحت إشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى المخرج خالد جلال.



القومى للمسرح

ويتضمن الاحتفال الذى يقدمه دكتور مصطفى سليم رئيس قسم الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية،

دراسة نقدية بعنوان "عبث إدريس وعبد الصبور في المسرح المصري" من تأليف أحمد سخسوخ، وعرض فيلم تسجيلي يستعرض رحلة عطاء الشاعر الراحل صلاح عبد الصبور بعنوان "فارس الكلمة" إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية .

يذكر أن صلاح عبد الصبور يعد من أهم أهم رواد حركة الشعر الحر العربي ومن رموز الحداثة العربية المتأثرة بالفكر الغربي، كما يعدّ واحداً من الشعراء العرب القلائل الذين أضافوا مساهمة بارزة في التأليف المسرحي، خاصة في مسرحيته "مأساة الحلاج"، وفي التنظير للشعر الحر.