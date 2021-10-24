دينا الشربيني بين عمرو دياب وحسن أبو الروس!

كتب امير فتحي في الأحد 24 أكتوبر 2021 05:43 صباحاً - تصدر اسم الفنانة المصرية دينا الشربيني في الايام القليلة الماضية بسبب الابناء التي تم تداولها حول علاقة محتملة لها مع الفنان الشاب حسن أبو الروس ثم رقصها امام حبيبها السابق الفنان عمرو دياب.

علاقة دينا الشربيني وحسن أبو الروس

وتفجرت أزمة عنيفة ومشاجرة بين الفنان حسن أبو الروس والفنانة دينا الشربيني منذ أيام؛ خلال مهرجان الجونة السينمائي.

وبحسب موقع صدى البلد فقد بدأت الأزمة فور قيام زوجة حسن أبو الروس بإلغاء متابعته على إنستغرام؛ بسبب ظهوره مع دينا الشربيني، لتحدث مشاجرة بين أبو الروس والشربيني على شاطئ الفندق ليلا؛ حيث ارتفعت أصواتهما وحاول البعض تهدئة الأمور، ما دفع إدارة مهرجان الجونة لرفض السماح لحسن أبو الروس بالدخول على الريد كاربت.

وكانت دينا الشربيني قد تعاونت مع حسن أبو الروس في أغنية جديدة تم طرحها عبر يوتيوب حملت اسم “فلتت مني”، ولكن الأمر لم يتوقف عند ذلك بل أصبح أبو الروس يتواجد مع دينا في كل مكان.

وفسر الكثيرون هذا الأمر بأن زوجة أبو الروس تشعر بالغيرة من دينا الشربيني خاصة في ظل تواجد زوجها معها في كثير من الأوقات، ولكن أبوالروس أكد في تصريحات صحفية أنه يحب دينا كأخته، وأن العلاقة بينهما لا تتعدى الصداقة.

رقص دينا الشربيني امام عمرو دياب

وكانت قد تداولت وسائل إعلام مصرية خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو يظهر دينا الشربيني وهي ترقص أمام الفنان عمرو دياب، في ظهور هو الأول من نوعه بعد أنباء انتهاء علاقتهما.

وظهر فيه عمرو دياب وهو يغني أغنية “يا أنا يا لأ” في إحدى حفلات الزفاف، بينما كانت دينا الشربيني بين الحضور ترقص في سعادة وحماس على نغمات الأغنية.