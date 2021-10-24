شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: أصور يوميًا 20 ساعة فى مسلسل "القاتل الذى أحبنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم هانى رمزى أنه يواصل حاليًا تصوير مسلسل "القاتل الذى أحبنى" في عدد من الديكورات المختلفة استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه في معسكر مغلق من أجل الإنتهاء من تصويره حيث يصور حوالى 20 ساعة يوميًا للحاق لعرضه قريبا، ويتمنى أن ينال إعجاب الجمهور الذى تعود منه على تقديم كل ما هو جديد في الفن خاصة انه يقدمه بشكل جديد يفاجىء به الجميع ويوجد به كوميديا مختلفة.





ويشهد العمل عودة قوية للثنائى هانى رمزى والمخرج عمرو عابدين، واللذان قدما قبل سنوات مسلسلى "مبروك جالك قلق" عام 2005 و"عصابة بابا وماما" عام 2009، حيث دارت أحداث العملين فى أجواء كوميدية، وحققا نجاحًا كبيرًا للغاية.





ووقع اختيار المخرج عمرو عابدين على عدد كبير من الفنانين للمشاركة في بطولة المسلسل بجانب النجم هانى رمزى وعلى رأسهم النجمة سهير رمزى التي تعود للدراما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها مسلسل "قصر العشاق" عام 2017، ويشارك في العمل أيضاً كلا من أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، رانيا منصور، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، هبة الهوارى.

ويعيد هذا العمل هانى رمزى إلى الدراما بعد غياب حوالى 8 سنوات منذ أن قدم مسلسل "جوز ماما" الموسم الثالث، والذي عُرض عام 2013، بمشاركة الفنانة هالة صدقي، رجاء الجداوي، أحمد بدير، لطفي لبيب، تامر هجرس، محمد نصر، فتحي سعد، سحر كامل، سلوي عزب، أيمن منصور، ريم محمد سعيد، ومن تأليف صالح سعيد، وإخراج أحمد البدرى.

ويعرض للنجم هانى رمزى حاليا فيلم "200 جنيه" في السينمات التى تدورأحداثه فى إطاراجتماعى يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهرفيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

فيلم "200 جنيه"، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، منهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى ،أحمد آدم، أحمد رزق، خالد الصاوي، بيومى فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوى ،مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.