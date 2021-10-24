شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنان محمد توفيق .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد الفنان محمد توفيق الذى لقب بشيخ الدراما، وقدم أعمالا مهمة في مشواره الفني تركت بصمة كبيرة مع الجمهور.

وولد محمد توفيق، فى مدينة طنطا، بمحافظة الغربية، عام 1908، وانتقل مع أسرته للعيش فى مدينة حلوان.

وساهم توفيق فى العديد من الأعمال السينمائية، والمسرحية، والتليفزيونية، منها: عادات وتقاليد، القاهرة والناس، هند والدكتور نعمان، محمد وأخواته البنات، رحلة السيد أبو العلا البشرى، ما زال النيل يجرى، وآخر مسلسلاته هو "يوميات ونيس".





وبدأت علاقة محمد توفيق بالتمثيل عندما كان طالباً فى المدارس الابتدائية والثانوية، ثم التحق بمعهد التمثيل الذى تأسس عام 1930 فاحترف التمثيل مع فرقة جورج أبيض وعزيز عيد وفرقة خليل مطران، وفى عام 1937 سافر إلى إنجلترا لدراسة التمثيل، وبعد عودته عام 1941 رشحه المخرج نيازى مصطفى لبطولة فيلم مصنع الزوجات وبعدها توالت افلامه والتى بلغ عددها مائة فيلم منها ابن البلد، حب من السماء، شهداء الغرام، السوق السوداء، شارع البهلوان، معلش يا زهر، بابا أمين، لك يوم يا ظالم، شىء من الخوف، الأخ الكبير، أولادى، حسن ونعيمة، الاعتراف، وآخر أفلامه هو أرض الأحلام".

أخرج توفيق النص العربى لمشروع الصوت والضوء، فى منطقة أبو الهول وأهرامات الجيزة عام 1964، كما شارك فى عددٍ من المسرحيات، أبرزها: مرتفعات 6، شخصيات تبحث عن مؤلف، والمفتش العام.

حصل شيخ الدراما، على العديد من الجوائز والأوسمة وشهادات التقدير تكريما لجهوده الفنية، حيث منحه كل من الرئيس جمال عبد الناصر، عام 1967 والرئيس أنور السادات، أكتوبر 1979، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.