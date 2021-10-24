مريم نعوم تنشر صورا لها من حفل ختام مهرجان الجونة.. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الكاتبة مريم نعوم، صورا لها من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

ومن بين الصور التي نشرتها "نعوم" عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة ظهرت فيها على السجادة الحمراء مع المخرجة كاملة أبو ذكري.

وعلّقت "مريم" على الصور، قائلة: "من ختام مهرجان الجونة في دورته الخامسة".

وأُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم ونجمات الفن وصناعه.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي حملت اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وأقيمت في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.