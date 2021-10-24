"يا لها من ليلة".. تارا عماد تنشر صورا لها من حفل ختام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شاركت الفنانة تارا عماد، جمهورها ومتابعيها، صورا لها على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

وعلّقت تارا، على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "يا لها من ليلة.. مقتطفات من الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي".

وارتدت تارا في الحفل، فستان كت باللون الذهبي، مزينا ببعض التطريزات، ومكشوفا عند منطقة الظهر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر الضفيرة.

وأُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم ونجمات الفن وصناعه.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي حملت اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وأقيمت في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.