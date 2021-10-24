بفستان أنيق.. درة تنشر صورا من جلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شاركت الفنانة التونسية دُرة زروق، جمهورها ومتابعيها، صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

دُرة ظهرت في الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مرتدية فستانا أنيقا باللون البنفسجي.

وعرض لدرة مؤخرا حكاية "غالية" من مسلسل "زي القمر"، وتلعب دور "غالية" وتُقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة تعزف وتدرس الموسيقى، تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغير نظرتها للحياة، من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم، ويشارك درة في بطولته مراد مكرم وفرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة، ومن إخراج شيرين عادل.

وفي رمضان الماضي، شاركت درة في مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، درة، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، ومن تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.