محمد الفلاح - بالصور.. فين ديزل يسلم ابنة بول ووكر إلى عريسها

الأحد 24 أكتوبر 2021

بعد حوالي 3 أشهر على إعلان خطوبتهما تزوجت ميدو ووكر ابنة الممثل الراحل بول ووكر من الممثل لويس ثورنتون آلان.



وجاء حفل زفاف ميدو بعد 8 سنوات على وفاة والدها بول ووكر بحادث سير مروع يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وكان يبلغ من العمر حينها 40 عاما.

واختارت عارضة الأزياء ابنة الـ22 عاماً ليومها الكبير فستانا أبيض بسيطا ضيقا، وطرحة متوسطة الطول.

وحضر حفل الزفاف مجموعة مقربة من العائلة والأصدقاء، وكان من اللافت تواجد صديق والدها وعرابها فين ديزل الذي حرص أن يسلمها إلى عريسها.

وكانت مديو قد شاركت فيديو يوثق أجمل لحظات هذا اليوم على صفحتها الخاصة على أنستقرام حقق أكثر من مليونين ونصف المليون مشاهدة وعلقت عليه بما معناه "لقد تزوجنا".

واشتهر الفنان الراحل بول ووكر ببطولة سلسلة أفلام "Fast & Furious" (السرعة والغضب)، قبل أن يتوفى في حادث سيارة في عام 2013، عندما كانت ميدو في الخامسة عشرة من عمرها، وفي السنوات التي تلت ذلك بقيت على مقربة من أصدقاء والدها وزملائه في العمل، بما في ذلك فين ديزل وجوردانا بروستر.

وكان فين ديزل كشف في وقت سابق أنه تمّت تسمية "بولين"، ابنته البالغة من العمر حاليا 6 سنوات، على اسم الراحل بول ووكر، حيث قال في حوار سابق له: "لقد شعرت وكأنها طريقة للحفاظ على ذاكرته جزءًا من عائلتي وجزءًا من عالمي".