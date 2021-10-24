محمد الفلاح - أنجلينا جولي تنشر صورا حديثة عن الأهرامات.. وتعلق

الأحد 24 أكتوبر 2021

فاجأت النجمة الأمريكية أنجيلينا جولي متابعيها الـ11 مليون على تطبيق إنستجرام، بصور حديثة لأهرامات الجيزة في مصر.



ونشرت جولي صورا التقطت بعدسة صديقها الفنان التشكيلي العالمي "جي آر"، مشيرة إلى أنه أرسل لها الصور من مصر.

وكتبت جولي تعليقا على الصورة: "أحب هذه الصور التي أرسلها لي صديقي "جي آر" الآن من مصر".

وشمل منشور جولي 3 صور من الأهرامات، بشكل فني، حيث تظهر يد خارجة من الرمال لتحمل جزء من الهرم.

ومزج "جي آر" بين الرسم والتقنيات الفنية والتصوير الفوتوغرافي في عمله الفني عن الأهرامات.

وأوضح جي آر على حسابه عبر "إنستجرام" أنه أخفى ما مجموعه 743 حرفا هيروغليفيا بشكل عشوائي في جميع أنحاء لوحته.

ويشارك الفنان التشكيلي في معرض "الأبد هو الآن"، وهي الدورة الـ14 لهذا المعرض الفني، والذي انطلق عند منطقة أهرامات الجيزة، الخميس الماضي.