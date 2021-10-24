شكرا لقرائتكم خبر عن كلينت إيستوود يفتتح طوكيو بفيلم Cry Macho وفيلم Dear Evan Hansen بالختام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان طوكيو السينمائي الدولي فى نسخته الـ 34، وهو المهرجان الذي يستمر حتى 8 نوفمبر المقبل،عن عرض فيلم Cry Macho في افتتاح المهرجان وهو الفيلم الذي يدور فى عام 1978، حيث ينطلق مربي خيول سكير في مهمة لصالح أحد زعماء عمله السابقين، على أمل إعادة طفل إلى والده وإبعاده عن والدته مدمنة الكحول، ولكن سرعان ما تحمل رحلته مع الطفل العديد من التحديات.

وهو من ﺇﺧﺮاﺝ كلينت إيستوود وﺗﺄﻟﻴﻒ إن ريتشارد ناش ونيك شينك وبطولة كلينت إيستوود ، ودوايت يواكام ، وفرناندا أوريجولا، وبريتني راتليدج ،هوراسيو جارسيا روجاس ، أمبر لين اشلي.

فيما اختار المهرجان فيلم Dear Evan Hansen ليعرض في ختام المهرجان وهو الفيلم المقتبس عن الفيلم الموسيقي الحائز على جائزة توني وجرامي about Evan Hansen، وهو طالب ثانوي يعاني من اضطراب القلق الاجتماعي ورحلته لاكتشاف الذات والقبول بعد انتحار زميل له في الدراسة.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ ستيفن تشبوسكي وﺗﺄﻟﻴﻒ ستيفن ليفنسون وبينج باسيك وبطولة جوليان مور، إيمي آدمز، بن بلات، كايتلين ديفير، آماندلا ستينبرج،نيك دوداني، داني بينو.