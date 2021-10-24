شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات الجزء الثانى من squid game أعلى الأعمال مشاهدة على المنصات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل مسلسل "لعبة الحبار" أو" Squid Game" صدارة قائمة الأكثر مشاهدة منذ نشأة المنصات الفنية، ليكون أول مسلسل كورى يحقق هذا النجاح، وبعد أن ترك مخرج العمل النهاية مفتوحة وبدأت التكهنات والتوقعات من قبل متابعى العمل حول أحداث الجزء الثانى من المسلسل.

إحدى تلك التوقعات أن يبدأ الجزء الثانى من حيث انتهى الجزء الأول، إذ قرر بطل الحكاية "سونج جى هون" عدم ركوب الطائرة التى تقله إلى الولايات المتحدة من أجل زيارة ابنته، لكنه يعود فى قراره ويقرر الرجوع للانتقام من القائمين على اللعبة.

وبحسب التوقعات من المحتمل أن يسير "بطل الحكاية" على خطى ضابط الشرطة "جون هو"، ويتسلل إلى الجزيرة وسط الإجراءات الأمنية المشددة، وربما من خلال وضع يديه على أحد أزياء الحراسة، وإذا كان قادرا على دخول جزيرة الألعاب المميتة، فقد يتمكن من العثور على مفتاح إغلاقها بالكامل إلى الأبد، بحسب ما أشارت صحيفة "إكسبرس" البريطانية.

كما توقع الكثيرون أن يتغير مكان اللعبة، ففى الحلقة رقم 7 ذكرت دراما العمل أن تلك اللعبة ليست الوحيدة فى العالم وأن المنافسة فى كوريا هى الأفضل، وذلك على لسان أحد "الضيوف المهمين" الذين يشاهدون اللعبة ويتلذذون برؤية دماء القتلى من أجل المتعة، فهل ممكن أن نرى نفس اللعبة تحت مسمى آخر فى بلد مختلف.

وكشفت عدة تقارير أجنبية، عن عودة النجم الكورى واى ها جون، الذى جسد شخصية المحقق الشرطى فى المسلسل الكورى Squid Game، فى الموسم الثانى من العمل بعد ان انتهى به المطاف فى الموسم الأول بإطلاق النيران عليه وقفزه من أعلى الجبل بعد مطاردة مع قوات الامن الخاصة باللعبة بعد الكشف عن وجه الرجل الغامض الذى يدير اللعبة والذى تعرف عليه.

كما توقع الكثيرون أن الرجل الغامض الذى يدير اللعبة، هو أخو ضابط الشرطة، الذى أطلق النار عليه دون قتله بعدما اضطره للكشف عن وجهه وكشف هويته، وأنه تعمد إصابته فقط دون قتله نظرا لأنه أخيه، ويبدو أن الجزء الثانى يحمل العديد من المفاجآت حول تلك المواجهة .

وكشف أحد التقارير الأجنبية، عن وصول عدد مشاهدين المسلسل الكوري الشهير Squid Game لـ 142 مليون أسرة من جميع أنحاء العالم، ليحقق شعبية ضخمة للشركة المنتجة وإيرادات بمئات الملايين.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن المنصة الأمريكية، اكتسبت 4.4 مليون مشترك جدد بسبب المسلسل الكوري Squid Game ، فى الربع الأول من العام، ليتخطي كافة التوقعات للمنصة التى كانت تهدف لإضافة 3.5 مشترك فى الربع الأول فقط.

وأكدت الإحصائيات الأخيرة التى نقلتها الصحيفة من المنصة الأمريكية، أن عدد المشتركين الجدد رفعوا المشتركين لـ 213.6 مليون مشترك فى جميع أنحاء العالم، لتربح أسهم منصة نتفليكس فى البورصة العالمية 2.56 لكل سهم وفقا لبيانات رفينيتيف.