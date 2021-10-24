أنيقة وجذابة.. هيفاء وهبي تنشر صورا من داخل سيارتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "وهبي" في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة بالأسود من داخل سيارتها.

وأحيت هيفاء وهبي، حفلا غنائيا على شاطئ كريستال بالاس بالعلمين الجديدة، بمشاركة فريق ديسكو مصر، يوم 26 أغسطس الماضي.

يذكر أن أخر أغاني هيفاء وهبي كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

بينما أخر أعمال هيفاء وهبي التمثيلية مسلسل "أسود فاتح" بطولة: معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف وغيرهم، من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.