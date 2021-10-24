سيرين عبد النور دون مكياج ونسرين طافش بـ"الأبيض".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها، مرتدية فستانًا "أبيض".

نور

نشرت الفنانة نور اللبنانية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

حكيم

نشر المطرب حكيم صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

خالد النبوي

نشر الفنان خالد النبوي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

سيرين عبد النور

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج.

شمس

نشرت المطربة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

محمد سامي

نشر المخرج محمد سامي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يحمل آلة "جيتار".

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

ميرنا جميل

نشرت الفنانة ميرنا جميل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية أنيقة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.