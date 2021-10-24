ملك أحمد زاهر بعد إصابة ذراعها: كمية شماتة في المرض غير طبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت الفنانة ملك أحمد زاهر، مساء السبت، تفاصيل تعرضها لإصابة في ذراعها.

وقالت ملك، في فيديو عبر خاصية "استوري" بحسابها على موقع "إنستجرام": "الحمد لله تعرضت لحادثة وحصلي مشكلة في ذراعي، ولكن الحمد لله أنا أهم حاجة عندي إنها عدت على خير ومحدش من أهلي حصله حاجة".

أضافت: "أنا شوفت الكومنتات على خبر إصابتي، ولقيت إن في كمية شماتة في المرض غير طبيعية، ربنا يشفي يارب".

وكانت هدى زاهر زوجة الفنان أحمد زاهر، كشفت عن إصابة ابنتها ملك زاهر في ذراعها، ونشرت صورة لابنتها عبر "ستوري إنستجرام"، وكتبت: "الله لك ألف حمد وألف شكر على كل ما أصابنا.. لله الأمر من قبل ومن بعد والحمد لله الحمد لله عدد الحركات والسكون.. قدر الله وما شاء فعل".

ومن ناحية أخرى حصلت الفنانة ملك زاهر على جائزة بمهرجان الفضائيات العربية، تكريمًا لدورها في مسلسل "لؤلؤ"، الذي لعبت فيه شخصية منة ابنة الفنانة نجلاء بدر ووالدها الفنان أحمد زاهر.