محمد رمضان يكشف موعد طرح كليب "جو البنات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الفنان محمد رمضان، موعد طرح كليب أغنية "جو البنات" التي قدّمها في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مع نجمي المغرب ريدوان ونعمان بلعياشي.

ونشر رمضان، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مقطع من الكليب، وعلّق: "بإذن الله كليب جو البنات يوم الاثنين ٢٥ أكتوبر الساعة ١١ بتوقيت دبي.. ثقة في الله نجاح".

يذكر أن محمد رمضان شارك في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وقدّم أغنية "جو البنات"، الأغنية الرسمية للمهرجان، مع نجمي المغرب ريدوان ونعمان بلعياشي، وذلك يوم الخميس 14 أكتوبر الجاري، قبل أن يطرحها عبر قناته على موقع "يوتيوب"، مساء الاثنين الماضي.

وأُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم ونجمات الفن وصناعه.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي حملت اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وأقيمت في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.