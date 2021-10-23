شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع ومحمود عبد المغنى يبدآن تصوير "وش تالت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج معتز حسام تصوير مسلسل "وش تالت" بطولة حنان مطاوع ومحمود عبد المغنى، ويتكون العمل من 15 حلقة فقط، والعمل من تأليف محمد على.

وتخوض حنان مطاوع تجربة البطولة فى "وش تالت" بعد توقف مسلسلها "ورد" الذى صورت منه عددا من المشاهد العام الماضى، وهو تأليف فتحى الجندى وإخراج شادى أبو شادى، ويشارك حنان فى بطولته كل من: نضال الشافعى، مى كساب، محمد عز، تيام مصطفى قمر، سارة الشامى، أحمد صيام، عايدة رياض وعدد آخر من الفنانين.

ويشارك محمود عبد المغنى فى بطولة مسلسل "السيدة زينب" أمام سوسن بدر، رانيا منصور، دينا، ليلى عز العرب، أحمد وفيق، فراس سعيد، سامى مغاورى، أشرف عبد الغفور، حسام داغر وآخرين، سيناريو وحوار أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.

أحداث مسلسل "السيدة زينب"، تدور حول منطقة السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا من تلك المنطقة فى إطار اجتماعى، وسوف يذاع "أوف سيزون" على إحدى القنوات الفضائية.