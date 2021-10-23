شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس ضيفة شرف فى فيلم "قمر 14" لهادى الباجورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة ياسمين رئيس ضيفة شرف خلال أحداث فيلم "قمر 14"، المقرر طرحه فى السينمات مطلع شهر يناير المقبل بالسينمات، وتدور أحداثه حول 5 حكايات مختلفة والحكاية الأولى، تضم الفنان محمد الشرنوبى وغادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران.



فيلم قمر 14

بينما الحكاية الثانية من الفيلم بطولة الفنان أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والحكاية الثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والحكاية الخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

ويضم "فيلم قمر 14" عددا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، فيلم "قمر 14" من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.