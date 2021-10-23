شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يحصد 41% من موافقة الأمريكيين على الترشح لرئاسة أمريكا ويعلق: أنا لست سياسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمي دواين جونسون، الشهير بـ ذا روك، متابعيه وجمهوره، بجزء من لقائه مع مجلة vanity fair، الذى كشف عنه الستار مؤخرا، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، صورة من غلاف المجلة مضيفاً بعض الكواليس من اللقاء.

وكتب ذا روك: "أظهر آخر استطلاع للرأي أن 46٪ من الأمريكيين سيؤيدون ترشيحي لمنصب الرئيس، هو أمر متواضع للغاية، وهذا يريحني حقا وأهز رأسي في رهبة، ففي النهاية لا أعرف أى شيء عن السياسة، أنا أهتم بعمق ببلدنا، وأنا أهتم بكل أمريكي".

وأضاف: "قد يكون لديّ بعض الصفات القيادية، ولكن هذا لا يجعلني بالضرورة مرشحًا رئاسيًّا رائعًا، والمكان الذى أتواجد فيه الآن هو حيث أنتمي".

وتابع: "اعمل بجد، واعتني بأسرتك، وكن لطيفًا مع الناس، وافتخر بنفسك، واحترم الجميع، أنا لست سياسيا".