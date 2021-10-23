شكرا لقرائتكم خبر عن 90 يوم اسم نهائي لحدوتة نضال الشافعي وميمي جمال من مسلسل "وراء كل باب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر صناع حدوتة "الشهر الثالث" بطولة الفنانين نضال الشافعى وميمى جمال على اسم "90 يوم" ليكون اسم الحدوتة النهائي قبل عرضها خلال الأيام المقبلة، حيث أوشك المخرج أحمد صالح على الانتهاء من تصوير نصف مشاهد الحلقات، خاصة أن الشركة المنتجة ترغب في عرضه أواخر شهر الجارى.

حدوتة "90 يوم" ضمن مسلسل "ورا كل باب"، بطولة نضال الشافعى، دنيا عبد العزيز، ميمى جمال، وأحمد حلاوة، وهشام إسماعيل، وعفاف رشاد، وأحمد رفعت، وأخرون، تأليف ميرنا الفقى.

وتعد حدوتة "الشهر الثالث هي الحكاية الثامنة، حيث عرضت حكايات "في عشق البنات، بطولة ميرنا نور الدين، و "كدبة كبيرة" بطولة أحمد زاهر وهنادى مهنى، و"عائلة جيجى" بطولة نادين، إسلام جمال، هدى الاتربى، هند عبد الحليم، ليلى عز العرب، و"رق الحبيب" بطولة سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، و "قلب مفتوح" بطولة كمال أبو رية وفيدرا وهايدى رفعت ونور إيهاب ورانيا ملاح، كما تصور حاليا حكاية لحظة ضعف" بطولة رشا مهدى.

مسلسل "ورا كل باب" عرض قبل شهر رمضان الماضى، من خلال 5 حكايات الأولى بعنوان "مالناش إلا بعض" بطولة صابرين، الثانية "يوم من الأيام" بطولة أحمد خليل ويوسف عثمان، والثالثة "شنطة سفر" بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة "أيامنا الحلوة" بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، والخامسة "ورقة ضغط" وبطولة فتحى عبد الوهاب، رشا مهدى.