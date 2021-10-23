ساويرس: محمد رمضان له "ستايل" خاص.. وأنا دائما أقف مع اللي بيتهاجم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن الفنان محمد رمضان يتعرض للهجوم من قِبل الكثيرين، لافتا إلى أنه دائما يقف مع من يتعرض للهجوم بهذا الشكل المستمر.

أضاف ساويرس، خلال تصريحات لبرنامج "et بالعربي" من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة مساء الجمعة: "ناس كتير بتهاجم محمد رمضان، محمد عنده الاستايل بتاعه، ده الاستايل خاص به تحبه أو متحبهوش، بس الهجوم المستمر على حد بالشكل ده أنا مبحبوش، أنا دائما أقف مع اللي بيتهاجم، مبحبش حد يهاجم حد كده بضراوة".

يذكر أن محمد رمضان شارك في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وقدّم أغنية "جو البنات"، الأغنية الرسمية للمهرجان، مع نجمي المغرب ريدوان ونعمان بلعياشي، وذلك يوم الخميس 14 أكتوبر الجاري، قبل أن يطرحها عبر قناته على موقع "يوتيوب"، مساء الاثنين الماضي.

وأُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم ونجمات الفن وصناعه.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي حملت اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وأقيمت في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.