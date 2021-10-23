صلاح عبد الله: زي النهاردة من 13 سنة دفنت شقيقي الأصغر وعدت لتصوير فيلم "الدادة دودي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أحيا الفنان صلاح عبد الله، اليوم السبت، الذكرى الـ13 على رحيل شقيقه أحمد عبد الله.

ونشر عبد الله، صورة لشقيقه عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "بدموعي افتكرت، زي النهاردة من ١٣سنة وأثناء التصوير في الساحل للمشاهد المتبقية من فيلم (الدادة دودي) قبل رمضان بثلاثة أيام تقريباً، فوجئت بخبر وفاة شقيقى الأصغر".

أضاف: "نزلت دفنته وعملت العزاء في نفس اليوم وعدت للتصوير مراعاة لظروف الأطفال اللي كانوا ولادي في الفيلم وأسرهم، وبالفعل أنهينا التصوير وعدت لأنفرد بأحزاني وأبكي أخي الصغير بحرقة وأقرأ له القرآن وأدعو له برحمة الخالق وغفرانه".

اختتم: "أرجوكم الفاتحة والدعاء لأخي أحمد عبدالله، وحشتني يا ابني، وعلى فكرة أخوك الصغير سمير عبدالله جالك من ١٠شهور، يا ترى اتقابلتوا؟".

يذكر أن أخر أعمال صلاح عبد الله مسلسل "شقة 6" مع النجوم: روبي، أحمد حاتم، هاني عادل، محمود البزاوي، وملك قورة وغيرهم.