تامر هاشم ينشر صورا مع أمينة خليل.. وهكذا علّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان تامر هاشم، أحد أعضاء فريق "كايروكي" الغنائي، صورا تجمعه بالفنانة أمينة خليل، من ظهورهما سويا على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

وعلّق هاشم، على الصور التي نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، قائلًا: "مع صديقتي العزيزة من ختام مهرجان الجونة السينمائي".

وأُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم ونجمات الفن وصناعه.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي حملت اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وأقيمت في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.