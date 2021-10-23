أحمد صبحي يتعاون مع محمد المغربي في "خد قرارك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعاون الشاعر أحمد صبحي مع نجم ستار أكاديمي محمد المغربي في أغنية جديدة بعنوان "خد قرارك" .

والأغنية من كلمات وألحان: أحمد صبحي، وهي التعاون الخامس الذي يجمعهم.

ومن جانبه قال الشاعر أحمد صبحي إن اغنية خد قرارك كانت قد تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا و سيتم تصويرها قريبا، متمنياً أن تنال إعجاب الجمهور، معربًا عن سعادته بالعمل مع محمد المغربي خاصة أنه تجمعه به صداقة قوية.

يُذكر أن آخر أعمال الشاعر أحمد صبحي هي أغنية "تحية واجبة" مع الفنان الكبير محمد الحلو ، وهي مهداة لشهداء الوطن.