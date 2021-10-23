حماده هلال يمازج جمهوره بصورة: "المخرج شايف كده أحسن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مازح الفنان حماده هلال جمهوره .

ونشر حماده صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق:"والله الدقن نعمة بس أعمل ايه التصوير، المخرج شايف كدا أحسن".

ومن ناحية أخرى عرض للفنان حماده هلال في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "المداح"، بطولة كل من أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.