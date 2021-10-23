إصابة ملك زاهر في ذراعها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت هدى زاهر زوجة الفنان أحمد زاهر عن إصابة ابنتها ملك بكسر في ذراعها.

ونشرت هدى صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت هدى على الصورة :" الله لك ألف حمد وألف شكر على كل ما أصابنا.. لله الأمر من قبل ومن بعد والحمد لله الحمد لله عدد الحركات والسكون.. قدر الله وماشاء فعل".

ومن ناحية أخرى حصلت الفنانة ملك زاهر على جائزة بمهرجان الفضائيات العربية، تكريمًا لدورها في مسلسل لؤلؤ، الذي لعبت فيه شخصية منة ابنة الفنانة نجلاء بدر وأحمد زاهر، وحقق نجاحًا كبيرًا.