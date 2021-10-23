جوليا روبرتس أبرزهن.. نجمات ضحّوا بمظهرهنّ من أجل أعمال فنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: الجمال والاهتمام بالمظهر جزءٌ لا يتجزأ من طبيعة أيّ امرأة على وجه الأرض؛ لذلك فإنّه لا يوجد أيّ امرأة مستعدة للتضحية بجمالها ولو لفترة قصيرة، ولكنّ بالنسبة للنجمات في أعمالهنّ السينمائية والدرامية، فإنّه دليل على احترافهنّ.

ليس من السهل إخفاء مظهركِ خلف النظارات والتلاعب بالمكياج ومستحضرات التجميل، إلا أنّ بعض نجوم السينما يُطبِّقنّ الأمر بشكل مثير ومذهل.

فيما يلي مجموعة من النجمات اللاتي ضحّوا بجمالهنّ ومظهرهنّ من أجل أعمالهم الفنية:

جوليا روبرتس

بعد النجاح الباهر الذي حققته في فيلم Pretty Woman، لعبت النجمة الأميركية جوليا روبرتس دور “كيكي”، الفتاة التي تُعاني زيادة الوزن والخجل في فيلم America’s Sweethearts، وفي النهاية اهتمت كيكي بمظهرها، وفازت بقلب صديق شقيقتها.

أوليفيا وايلد

تألقت النجمة الأميركية أوليفيا وايلد في دور “صابرينا” في فيلم The Change-Up، بينما ظهرت بشكل مخالف تماماً في دور الباحثة الطبية “زوي” التي أصبحت عدوانية ومجنونة بعد تناول سيروم مبتكر في فيلم The Lazarus Effect، وتألقت أوليفيا بالرغم من أنّها تخلّت عن ملامحها الجذابة.

كريستينا ريتشي

تميّزت شخصية الممثلة الأميركية كريستينا ريتشي في فيلم The Matrix Resurrections بجمالها، على العكس من ذلك، فإنّ شخصيتها في فيلم Monster مختلفة تماماً، حيث كانت تضع القليل جداً من المكياج على وجهها.

أليسن هانيغان

رغم مظهرها الجميل في دور “ميشيل” في فيلم American Pie ، تقبَّلت النجمة أليسن هانيغان دور “جوليا” البدينة في فيلم Date Movie ، وبرعت في الدوريْن.

هيلينا بونهام كارتر

يمكن أن تُفاجئ النجمة الانجليزية هيلينا بونهام كارتر أيّ شخص بعد رؤيتها في دور الشريرة في أفلام هاري بوتر، وتَفاجئ المشاهدون بدور الأميرة مارجريت في سلسلة The Crown.

جودي فوستر

تشتهر الممثلة الأميركية جودي فوستر بتحولاتها المذهلة، ولعبت دور الزوجة المحبة لضابط في فيلم Sommersby، بينما ظهرت في فيلم Hotel Artemis بشخصية “فوستر”، وهي امرأة تُعاني هستيريا، وكانت بجفون منتفخة وشعر أشعث رمادي.