مفاجأة في حفل نوال الكويتية بمدينة خورفكان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تُطلّ الفنانة نوال الكويتية، على جمهورها العربي والإماراتي، في الشارقة، من على مسرح مدرج مدينة خورفكان، لتحيي حفلاً غنائياً يوم الخميس 18 نوفمبر المقبل، وتقدّم خلاله أجمل أعمالها الغنائية.

والمفاجأة أن يوم 18 نوفمبر هو يوم عيد ميلاد نوال الكويتية، وستمضيه هذا العام مع جمهورها الذي ينتظرها بشوق ولهفة وحبّ.

وسيكون جمهور نوال الكويتية على موعد مع روائع الأعمال التي قدمتها خلال مسيرتها الطويلة المليئة بالألق والجمال والفنّ الراقي. وسيستمعون بباقة متنوعة من أجمل أغنياتها التي قدمتها خلال مسيرتها منها “أنت طيب”، و”القلوب الساهية”، و”لقيت روحي”، وغيرها من الأغنيات التي تركت بصمة كبيرة في عالم الفن الخليجي.

ويتسنى للراغبين بالحضور حجز تذاكر الحفل من خلال زيارة موقع platinumlist.net مع ضرورة الحصول على نتيجة سلبية في تطبيق الحصن لنظام المرور الأخضر.

والجدير بالذكر أن مدرّج خورفكان، بوابةٌ تُشرع على الفن والإبداع، تجمع ما بين فنون العمارة وفنون الموسيقى والمسرح، ليقدم تجربةً متكاملة ومتفردة، ويسعى إلى تنظيم البرامج الفنية الدورية التي تستضيف عروض الأفلام والعروض الموسيقية والحفلات الغنائية والأعمال المسرحية.

ويهدف المدرّج إلى أن يكون وجهةً عالمية في خارطة الفنون الكلاسيكية والمعاصرة، وأن يكون جامعاً لكافة أفراد المجتمع من خلال فضائه الرحب، ويتسع لـ 3600 متفرج، ويجمع في تصميمه ما بين العمارة الرومانية والحضارة الإسلامية.