فيديو – كارمن سليمان تحتفل مع جمهورها بنجاح “لمعلوماتك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة المصرية الشابة كارمن سليمان بنجاح أغنيتها الجديدة “لمعلوماتك” خلال دردشة خاصة مع محبّيها ببث مباشرة عبر حسابها الرسمية بموقع “إنستغرام”.

وجاء احتفال كارمن مع الجمهور بالتزامن مع تحقيق كليب أغنية “لمعلوماتك” مليون مشاهدة في خمسة أيام على قناتها بموقع “يوتيوب”.

أغنية “لمعلوماتك” من كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع مكس وماستر جلال الحمداوي، وإخراج ماهيتاب أيوب.

وتتضمن كلمات الأغنية: “سُبحان الله في إيه إتغير.. ‎من يوم ما قابلتك والدنيا إحلوت أكتر.. ‎طب الباب مفتوح ببساطة إتفضل.. ‎سيرتك سبقاك مش محتاجة أستنى ولا أسأل.. ‎ومش داخلة معاك في تفاصيل متقالة ومتعادة كتير.. ‎كان دم الدنيا دي تقيل من قبل ما أقابلك.. ‎ولمعلوماتك في جزء مهم جداً في الموضوع ده فاتك.. ‎أنا واحدة من غيرها لا يمكن هتعيش حياتك”.