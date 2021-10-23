نوال الزغي “عكس الطبيعة”.. نجاح جديد تحققه في أسبوع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحقق أغنية النجمة اللبنانية نوال الزغبي الجديدة “عكس الطبيعة”، رواجًا ملحوظًا على المواقع الموسيقية ومنصات التواصل الإجتماعي.

وبعد أسبوع واحد فقط على صدور كليب أغنية “عكس الطبيعة”، تخطى العمل حاجز 3 ملايين مشاهدة على قناة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.

أغنية “عكس الطبيعة” من كلمات أحمد حسن رؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم، وتُعد الرئيسية في ألبوم نوال الزغبي الجديد، والكليب من إخراج المبدع فادي حداد.

ويتصدّر كليب “عكس الطبيعة” المراتب الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر “يوتيوب” في لبنان ومصر والسعودية والإمارات والمغرب وغيرها من البلدان العربية.

الجدير ذكره أن نوال الزغبي كانت قد طرحت مؤخراً كليب “ارقص” من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد ميكس وماستر نور الأسعد، وكليب “عليه ابتسامة” باللهجة الخليجية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماستر محمد عصمت.