صورة عائلية.. كريم وأحمد فهمي بظهور نادر مع والدتهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـترد: شاركت الفنانة المصرية هنا الزاهد جمهورها عبر السوشيال ميديا صورةً لها برفقة عائلة زوجها الفنان أحمد فهمي وشقيقه الفنان كريم فهمي مع والدتهما، التي خطفت الأنظار؛ بسبب وسامتها وتشابه ملامحها مع نجليها، رغم قلة ظهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت هنا الزاهد في الصورة، التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية في “انستغرام”، وهي بجوار كريم فهمي، شقيق زوجها أحمد، والتي تقف بجواره زوجته دانية البناوي، في حين تقف حماتها بجوار ابنها كريم، والذي احتضنها بقوة؛ للتعبير عن حبه لها.

وكتبت هنا الزاهد تعليقاً على الصورة: “خروجة عائلية سعيدة”، لتلقى الصورة العائلية لأسرة فهمي إعجاب الجمهور بشدة؛ بسبب ما وصفوه بالترابط الأسري بين أفراد العائلة، خاصةً بين زوجتي كريم وأحمد اللتين دائماً ما تُشاركان صورهما، للتعبير عن مدى حبهما لبعضهما البعض واحترامهما والدة زوجيهما.

كما عبَّرت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن سعادتها بالعلاقة التي تجمع زوجها الفنان أحمد فهمي ووالدتها شيرين المنزلاوي، مبينةً أنّ والدتها دائماً تأخذ “صف” زوجها عند التدخُّل في أيّ مشكلة أو مشاجرة تقع بينها وبين “فهمي”.

من ناحية أخرى، استشهدت هنا الزاهد بمقطع فيديو طريف ظهرت فيه رفقة زوجها أحمد فهمي؛ للرد من خلاله بشكل عملي بشأن امتناعها عن مشاركته لقطات مُصورة أو مقاطع فيديو.

وشاركت الزاهد جمهورها المتابع لحسابها في “انستغرام”، مقطع فيديو من رحلتهما الأخيرة التي كانت في أدغال أفريقيا وتحديداً في تنزانيا، ظهرت فيه وهي تُحاول تفسير ما ستفعله في الفيديو أثناء التصوير.