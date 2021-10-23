منهم الملكة إليزابيث والأمير فيليب.. مشاهير لا تعرف أنهم أبناء عمومة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يعرف الكثيرون منَّا أنّ هناك عدداً من المشاهير تربطهم علاقة قرابة أخرى، فهم أبناء عمومة أو أبناء أشقاء أو ما شابه ذلك، ويُعدُّ أبرز هؤلاء الفنانين: نيكولاس كيج والملكة إليزابيث وزوجها الراحل الأمير فيليب؛ لذا، دعونا نلقي نظرة فاحصة عن أشهر أبناء العمومة.

الملكة اليزابيث الثانية والأمير فيليب

على الرغم من أنهما كانا أبناء عمومة من الدرجة الثالثة (كلاهما من أحفاد أحفاد الملكة فيكتوريا)، وقعت الملكة إليزابيث والأمير فيليب في غرام بعضهما البعض، وتزوجا لمدة 73 عاماً قبل وفاة دوق إدنبرة في أبريل 2021.

نيكولاس كيج وصوفيا كوبولا وجيسون شوارتزمان

نيكولاس كيج أو كما يعرفه أقاربه، نيكولاس كوبولا ينتمي إلى العائلة المشهورة، فوالده هو شقيق والد المخرجة الأميركية صوفيا كوبولا. كما أن فرانسيس فورد كوبولا، والدة الممثل جيسون شوارتزمان، تاليا شاير؛ وهذا يجعل الثلاثي الموهوب أول أبناء عمومة.

الكارداشيانز وناتالي زيتيل

عارضة الأزياء والمؤثرة ناتالي زيتيل هي ابنة شقيقة كريس جينر الصغرى كارين هوتون، ودائماً ما تقوم زيتيل بنشر صور مع كيم وكريس وبقية أفراد عائلة كارداشيان.

جوان فان دين هيريك وبيلا حديد وجيجي حديد

الأخوات حديد لديهنّ ابنة عم رائعة مثلهنَّ، وهي عارضة الأزياء جوان فان دين هيريك، وتنشر جوان أحياناً لقطات مع أفراد عائلتها المشهورين، بما في ذلك خالتها (والدة بيلا وجيجي)، يولاندا حديد. اتبعت جوان خطى أبناء عمومتها، حيث أطلقت مسيرة مهنية ناجحة في عرض الأزياء وبناء وجود هائل على وسائل التواصل الاجتماعي.

كاتي بيري وتايلور سويفت

وفقاً لموقع علم الأنساب MyHeritage ، فإنّ نجمي البوب هما أبناء عمومة من الدرجة التاسعة. لم يصدم أحد هذا الخبر أكثر من كاتي، قائلة: “فنحن نتقاتل مثل أبناء العم!”. وذكرت كاتى مازحة في لقائها مع إذاعة Capital FM: “سأطلب منها إذا كان هذا صحيحاً، أن نجرى فحوصات دم معاً…”.

جاستن بيبر وأفريل لافين وريان جوسلينج

انتقل المغني الكندي جاستن بيبر إلى حسابه في “انستغرام” لمشاركة نتائج Ancestry.com ، والتي كشفت أنّ ريان جوسلينج هو ابن عمه الحادي عشر، وأن أفريل لافين هي الثاني عشر له. وأضاف بيبير: “يمكننا تفكيك شجرة العائلة إلى أبعد من ذلك، لكن الأمور قد تصبح معقدة بعض الشيء”.

مايلي سايروس وسيلينا غوميز

نشأت مايلي وسيلينا معاً كعشاق ديزني، لكن تاريخهما يعود إلى أبعد من ذلك، حيث ذكر موقع MyHeritage أنّهما أبناء عمومة من الدرجة الثالثة عشر؛ لأنهما من نسل عائلة كيمبس الإنجليزية نفسها، ويعود تاريخهما إلى القرن السابع عشر.

ليدي غاغا ومادونا

تنافست “ليدي غاغا” و”ليدي إم” على عرش موسيقى البوب في الماضي، لذلك قد تتفاجآن عندما تكتشفان أنهما مرتبطتان ببعضهما البعض، فقد أثبت عالم الأنساب المشهور كريس تشايلد أنّ المغنيتين هما أبناء عمومة من الدرجة التاسعة.